Пограничники не впустили в Украину российскую певицу, которая гастролировала в оккупированном Крыму
Российской певице Mary Gu запретили въезд в Украину за незаконное посещение оккупированного РФ Крыма
Об этом сообщает Государственная пограничная служба.
Двоих граждан РФ не впустили в Украину пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" в одном из столичных аэропортов. Они установили, что россияне, прибывшие рейсом из Стамбула, нарушали порядок въезда на временно оккупированную территорию Крыма и посещали фестивали, которые проводились на полуострове.
Было установлено, что женщина является российской певицей, а мужчина связан с организацией и обеспечением выступлений певцов. Они планировали провести концерт в Украине.
"За нарушение норм украинского законодательства россиянам отказано в пересечении границы и запрещен въезд на три года. Они покинули нашу страну, отправившись в обратном направлении", - заявили в ГПСУ.
По словам источника УНИАН в правоохранительных органах, речь идет о певице Марии Гусаровой (Mary Gu).
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