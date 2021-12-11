Пограничники не впустили в Украину российскую певицу, которая гастролировала в оккупированном Крыму

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

Двоих граждан РФ не впустили в Украину пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" в одном из столичных аэропортов. Они установили, что россияне, прибывшие рейсом из Стамбула, нарушали порядок въезда на временно оккупированную территорию Крыма и посещали фестивали, которые проводились на полуострове.

Было установлено, что женщина является российской певицей, а мужчина связан с организацией и обеспечением выступлений певцов. Они планировали провести концерт в Украине.

"За нарушение норм украинского законодательства россиянам отказано в пересечении границы и запрещен въезд на три года. Они покинули нашу страну, отправившись в обратном направлении", - заявили в ГПСУ.

По словам источника УНИАН в правоохранительных органах, речь идет о певице Марии Гусаровой (Mary Gu).

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