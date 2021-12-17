Пограничники не впустили в Украину российского музыканта, незаконно ездившего в Крым
Пограничники в аэропорту Борисполь запретили въезд в Украину российскому музыканту из-за посещения временно оккупированного Крыма. Он прибыл в Украину авиарейсом из Стамбула
Об этом сообщает пресс-центр ГПСУ.
При оформлении и необходимых мероприятиях контроля пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" установили, что россиянин нарушал порядок въезда на временно оккупированную территорию Крыма, неоднократно посещал фестивали в разные годы, проходившие на полуострове.
На вопрос, когда он последний раз посещал ВОТУ АР Крым, россиянин отвечал, что не помнит, а потом начал путаться, назвал сначала 2001 год, потом 2014 год. При этом музыкант хорошо помнил другие места, где выступал.
По данным ГПСУ, в Украину гитарист направлялся, чтобы принять участие в творческом проекте.
За нарушение норм украинского законодательства иностранца в Украину пограничники не пропустили, он также получил запрет на въезд в Украину на ближайшие три года.
"Ну все, остались без хорошей музыки", - сказал пограничникам российский гитарист.
Укринформ узнал от источника в правоохранительных органах, что речь идет об Александре Ильчуке из группы "Город 312".
- Напомним, 11 декабря Пограничники не впустили в Украину российскую певицу Mary Gu, которая гастролировала в оккупированном Крыму.
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