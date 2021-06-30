Пограничники не пустили в Украину российского актера

Об этом сообщает пресс служба ГПСУ .

"Россиянин прибыл в Украину, имея вид на жительство в нашей стране. Пограничники установили факты незаконного посещения им оккупированного Крыма", - говорится в сообщении.

Сегодня он покинул Украину рейсом "Киев - Варшава".



Пограничники на 3 года запретили ему въезд в Украину.

"Также Госпогранслужба готовит письмо в подразделение Государственной миграционной службы по инициативе аннулировать иностранцу-нарушителю вид на жительство в Украине", - отметили в ГПСУ.

По данным источников Укринформа , речь идет о российском актере и ведущем Оскаре Кучере.