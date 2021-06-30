Пограничники не пустили в Украину российского актера
В аэропорту "Жуляны" пограничники запретили въезд в Украину российскому актеру и телеведущему
Об этом сообщает пресс служба ГПСУ .
"Россиянин прибыл в Украину, имея вид на жительство в нашей стране. Пограничники установили факты незаконного посещения им оккупированного Крыма", - говорится в сообщении.
Сегодня он покинул Украину рейсом "Киев - Варшава".
Пограничники на 3 года запретили ему въезд в Украину.
"Также Госпогранслужба готовит письмо в подразделение Государственной миграционной службы по инициативе аннулировать иностранцу-нарушителю вид на жительство в Украине", - отметили в ГПСУ.
По данным источников Укринформа , речь идет о российском актере и ведущем Оскаре Кучере.
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