Пограничники не дали вылететь из Украины правонарушителям из Узбекистана и Конго
6 февраля 2022 года в пограничном пункте пропуска "Борисполь" обнаружен фальшивый израильский паспорт и поддельный вид на постоянное жительство в Украине
Подробности приводит пресс-служба погранведомства.
"Гражданин Узбекистана, следовавший на рейс в Амстердам, на проверку пограничникам предоставил паспорт гражданина Израиля. Охранники границы установили, что документ полностью подделан. Мужчина рассказал, что фальшивый паспорт приобрел в Стамбуле за 4 тысячи долларов США", - идет.
Пограничники запретили иностранцу въезд на территорию Украины сроком на 3 года, привлекли к административной ответственности по ст. 202 КУоАП и вернули в страну происхождения.
Еще один иностранец с поддельным видом на постоянное жительство в Украине разоблачен на этом же пункте пропуска.
"Гражданин Республики Конго, чтобы не нести ответственности за превышение срока пребывания в Украине подделал свидетельство. Гражданин направлялся на рейс в Лиссабон", - говорят украинские пограничники.
Этого иностранца пограничники привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 203 КУоАП и направили уведомление в Нацполицию по признакам совершения преступления по ст. 358 УКУ.
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