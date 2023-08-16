Об этом одному из украинских изданий рассказал спикер ГПСУ Андрей Демченко.

Так, соответствующее постановление Кабмина опубликовано в Правительственном курьере.

"Изменениями, которые недавно рассматривались на заседании правительства, предоставлена возможность на пересечение границы гражданам, не подлежащим призыву на военную службу во время мобилизации, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время проведения антитеррористической операции (с начала вооруженной агрессии РФ в 2014 году до 2014 года) 30 апреля 2018 года – ред.)", - сказал Демченко.

По его словам, выезд этой категории граждан возможен при наличии документов, подтверждающих условие пропуска.

"Отмечу, что это касается лиц, чьи близкие родственники, в частности, муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, баба или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра, погибли или пропали без вести при непосредственном участии в АТО или обеспечении ее проведения", - подчеркнул спикер ГНСУ.