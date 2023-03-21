Пограничники на въезде в Киев задержали пророссийского настоятеля храма, в котором удерживали волонтеров
Пограничники задержали настоятеля храма, в подвале которого во время оккупации одного из поселков Киевской области удерживали волонтеров
Об этом говорится в сообщении Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев".
Стало известно, что священника, поддерживавшего российских окупантов, пограничники задержали на въезде в Киев.
Отмечается, что во время проверки пограничники установили, что этот мужчина во время оккупации одного из поселков на Киевщине сотрудничал с оккупантами, кормил их и предоставлял информацию об украинцах. В свидетельствах одного из удерживаемых оккупантами украинцев, которые есть в открытом доступе, говорится, что в подвале церкви пророссийского настоятеля удерживали волонтеров.
В открытых источниках также есть интервью священника, где он говорит, что война в Украине – это наказание за грехи, а россиян на наших землях давно ждали. В частности, ГНСУ цитирует его слова: "Я вам скажу так: в 2014 году вас цветами бы встречали. Янукович подвел всех нас, убежал в Россию. А за эти восемь лет мы видим, как здесь воспитали людей".
Священник был передан сотрудникам Нацполиции для принятия в отношении него правового решения.
- 21 марта Служба безопасности разоблачила еще двух информаторов российских спецслужб в ходе контрдиверсионных мер в Одесской области.
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