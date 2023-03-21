Об этом говорится в сообщении Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев".

Стало известно, что священника, поддерживавшего российских окупантов, пограничники задержали на въезде в Киев.

Отмечается, что во время проверки пограничники установили, что этот мужчина во время оккупации одного из поселков на Киевщине сотрудничал с оккупантами, кормил их и предоставлял информацию об украинцах. В свидетельствах одного из удерживаемых оккупантами украинцев, которые есть в открытом доступе, говорится, что в подвале церкви пророссийского настоятеля удерживали волонтеров.

В открытых источниках также есть интервью священника, где он говорит, что война в Украине – это наказание за грехи, а россиян на наших землях давно ждали. В частности, ГНСУ цитирует его слова: "Я вам скажу так: в 2014 году вас цветами бы встречали. Янукович подвел всех нас, убежал в Россию. А за эти восемь лет мы видим, как здесь воспитали людей".

Священник был передан сотрудникам Нацполиции для принятия в отношении него правового решения.