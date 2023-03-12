Пограничники Молдовы не пустили в страну вероятного боевика "Вагнера" из России

Об этом говорится в пресс-релизе ведомства, обнародованном утром воскресенья, 12 марта 2023 года.

"Обращаем внимание, что принятые меры на основе анализа рисков и информации, полученной совместно с национальными органами, в том числе путем обмена информацией с международными партнерами, позволили обнаружить в потоке пассажиров на государственной границе аэропорта Кишинева гражданина, идентифицируемого как возможного представителя частной военной компании. "Вагнер" из Российской Федерации", – отмечается в сообщении.

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"Гражданина не пропустили через государственную границу, его вернули воздушным транспортом туда, откуда он прибыл", - добавляет пограничная полиция Молдовы.

Справка

В последнее время это уже не первое задержание причастных к подготовке антиправительственных акций в Молдове.

10 марта на севере страны задержали ранее судимых, которые, как утверждают правоохранители, прошли от российских инструкторов обучение по блокированию дорожного движения и противодействию силовым структурам. Учеба имела место в Турции.

В Турции, как утверждают спецслужбы Молдовы, под видом спасателей находятся кадыровцы, имеющие задачу свергнуть конституционный строй в Кишиневе.

Также из Молдовы были выдворены радикально настроенные гости из Сербии.

Кроме того, на днях "Министерство государственной безопасности" не признанной "Приднестровской молдавской республики" ("ПМР") показало "документальный фильм" о якобы подготовке СБУ "теракта" в Тирасполе. Также заявил со своей стороны "президент" "ПМР" Вадим Красносельский.