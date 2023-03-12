Пограничники Молдовы не пустили в страну вероятного боевика "Вагнера" из России
Пограничная полиция Республики Молдова не дала выйти из пункта контроля гражданину РФ, прибывшему самолетом в международный аэропорт Кишинева
Об этом говорится в пресс-релизе ведомства, обнародованном утром воскресенья, 12 марта 2023 года.
"Обращаем внимание, что принятые меры на основе анализа рисков и информации, полученной совместно с национальными органами, в том числе путем обмена информацией с международными партнерами, позволили обнаружить в потоке пассажиров на государственной границе аэропорта Кишинева гражданина, идентифицируемого как возможного представителя частной военной компании. "Вагнер" из Российской Федерации", – отмечается в сообщении.
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"Гражданина не пропустили через государственную границу, его вернули воздушным транспортом туда, откуда он прибыл", - добавляет пограничная полиция Молдовы.
Справка
В последнее время это уже не первое задержание причастных к подготовке антиправительственных акций в Молдове.
10 марта на севере страны задержали ранее судимых, которые, как утверждают правоохранители, прошли от российских инструкторов обучение по блокированию дорожного движения и противодействию силовым структурам. Учеба имела место в Турции.
В Турции, как утверждают спецслужбы Молдовы, под видом спасателей находятся кадыровцы, имеющие задачу свергнуть конституционный строй в Кишиневе.
Также из Молдовы были выдворены радикально настроенные гости из Сербии.
Кроме того, на днях "Министерство государственной безопасности" не признанной "Приднестровской молдавской республики" ("ПМР") показало "документальный фильм" о якобы подготовке СБУ "теракта" в Тирасполе. Также заявил со своей стороны "президент" "ПМР" Вадим Красносельский.
- Сегодня, 12 марта, как и каждое воскресенье в течение нынешнего отопительного сезона, в Кишиневе собираются представители пророссийских сил (коммунисты, социалисты, партия "Шор" близкого к Дмитрию Песковому олиграху Илану Шору). Митинг проходит с требованием, чтобы правительство Молдовы оплачивало резко возросшую этой зимой стоимость отопления для физических лиц.
- А руководство страны называет это требование лишь формальным поводом для попытки дестабилизации ситуации и запланированного Кремлем возвращения к власти симпатика РФ, главы социалистов Игоря Додона.
- По мнению представителей Украины, Евросоюза и США, за счет возвращения Додона Москва собирается установить в Молдове политический режим, подобный тому, что сейчас в Беларуси, и втянуть страну в войну против Украины.
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