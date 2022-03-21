Пограничники Луганского отряда задержали мужчину, планировавшего диверсию на мосту
На Донбассе пограничники задержали мужчину, который планировал совершить диверсию на одном из мостов
Об этом сообщил пресс-центр Госпогранслужбы в Facebook.
"Пограничники совместно с представителями военной контрразведки СБУ провели обыск места жительства диверсанта. В ходе обыска у мужчины обнаружили большое количество взрывчатки, бикфордов шнур, патроны и гранаты с маркировкой РФ", - говорится в сообщении.
Мужчину передали Нацполиции, его личность и состав правонарушения выясняются.
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