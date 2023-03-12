Пограничники ликвидировали группу "вагнеровцев" в промзоне Бахмута

Об этом сообщает официальный сайт Государственной пограничной службы Украины.

"Пограничное подразделение Луганского отряда провело позиционное сражение с враждебными силами в районе одного из промышленных предприятий. Накануне украинские защитники выдержали несколько штурмовых атак захватчиков. Для продолжения наступления российские наемники закрепились в одном из цехов и накапливали силы", - рассказывают в ГНСУ.

Пограничники нанесли контрудар, чтобы уничтожить очаг "вагнеровцев". Бойцы из станкового гранатомета СПГ-9 уничтожили пулеметчика, прикрывавшего подход к сооружению. В прорыв пошла группа наземной разведки охранников границ, которая и ликвидировала террористов.

"Для поражения резерва противника охранники границ обустроили засаду. С наступлением темноты штурмовиков, которые именно подходили на передовую, ждал сюрприз. Снайперы-пограничники обезвредили шесть оккупантов", - говорится в сообщении.