Пограничники ликвидировали группу "вагнеровцев" в промзоне Бахмута
На днях в промышленной зоне Бахмута пограничное подразделение Луганского отряда ликвидировало группу "вагнеровцев"
Об этом сообщает официальный сайт Государственной пограничной службы Украины.
"Пограничное подразделение Луганского отряда провело позиционное сражение с враждебными силами в районе одного из промышленных предприятий. Накануне украинские защитники выдержали несколько штурмовых атак захватчиков. Для продолжения наступления российские наемники закрепились в одном из цехов и накапливали силы", - рассказывают в ГНСУ.
Пограничники нанесли контрудар, чтобы уничтожить очаг "вагнеровцев". Бойцы из станкового гранатомета СПГ-9 уничтожили пулеметчика, прикрывавшего подход к сооружению. В прорыв пошла группа наземной разведки охранников границ, которая и ликвидировала террористов.
"Для поражения резерва противника охранники границ обустроили засаду. С наступлением темноты штурмовиков, которые именно подходили на передовую, ждал сюрприз. Снайперы-пограничники обезвредили шесть оккупантов", - говорится в сообщении.
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