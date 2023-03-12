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Пограничники ликвидировали группу "вагнеровцев" в промзоне Бахмута

12 мартa, 2023 воскресенье
00:41
война с Россией

На днях в промышленной зоне Бахмута пограничное подразделение Луганского отряда ликвидировало группу "вагнеровцев"

Об этом сообщает официальный сайт Государственной пограничной службы Украины.

"Пограничное подразделение Луганского отряда провело позиционное сражение с враждебными силами в районе одного из промышленных предприятий. Накануне украинские защитники выдержали несколько штурмовых атак захватчиков. Для продолжения наступления российские наемники закрепились в одном из цехов и накапливали силы", - рассказывают в ГНСУ.

Пограничники нанесли контрудар, чтобы уничтожить очаг "вагнеровцев". Бойцы из станкового гранатомета СПГ-9 уничтожили пулеметчика, прикрывавшего подход к сооружению. В прорыв пошла группа наземной разведки охранников границ, которая и ликвидировала террористов.

"Для поражения резерва противника охранники границ обустроили засаду. С наступлением темноты штурмовиков, которые именно подходили на передовую, ждал сюрприз. Снайперы-пограничники обезвредили шесть оккупантов", - говорится в сообщении.

  • 10 марта пограничники отразили два российских штурма на Бахмутском направлении
  • Также представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что за последние сутки под Бахмутом уничтожены почти 200 россиян.
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