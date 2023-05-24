Пограничники ликвидировали группу российских штурмовиков в Луганской области
Украинские пограничники продолжают ликвидировать российских окупантов, воюющих против нашей страны
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
"Вчера на Луганщине пограничники трижды вступали в бой с оккупантами. Враг дважды пытался прорвать рубеж обороны днем и один раз ночью. Благодаря аэроразведке и тепловизорам наши бойцы своевременно разоблачали малые пехотные группы захватчиков. Стрелковые бои заставили врага отступить", - пишут пограничники.
В ГПСУ отчитались, что ликвидированы по меньшей мере 4 российских штурмовика. Потери захватчиков еще разведываются.
- На временно оккупированных россиянами территориях Луганской области партизаны подрывают железнодорожные пути и распространяют агитационные материалы.
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