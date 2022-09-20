Пограничники ликвидировали группу диверсантов, пытавшихся переплыть Северский Донец
Военнослужащие Госпогранслужбы на Святогорском направлении уничтожили группу вражеских диверсантов, пытавшихся зайти в тыл украинских войск
Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.
Одно из приграничных подразделений, действующее на Святогорском направлении, уничтожило группу вражеских диверсантов. Диверсионная группа пыталась переплыть реку Северский Донец и попасть в тыл наших войск.
Как рассказали в ГПСУ, пограничники с помощью тепловизора обнаружили подготовку противника к преодолению водного препятствия. Когда лодка с четырьмя диверсантами на борту добралась до середины реки, – открыли огонь.
"При обстреле плавсредство захватчиков опрокинулось. Тепловизор не зафиксировал ни одного оккупанта, который смог бы выбраться на берег", – говорится в сообщении.
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