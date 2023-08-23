"Пограничники и пограничницы: семья и война": в Киеве презентовали выставку с историями 20 военных
В Киеве на станции метро "Золотые ворота" открыли выставку "Пограничники и пограничницы: семья и война": на постерах описаны истории 20 военных, вставших на защиту Украины с первых дней полномасштабного вторжения РФ
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
Отмечается, что фотовыставка, организованная Государственной пограничной службой Украины, размещена в вестибюле станции "Золотые ворота". Она продлится до 4 сентября.
"На постерах описаны 20 историй военнослужащих, которые с первых дней полномасштабного вторжения встали в защиту нашей Родины. Именно пограничники первыми встретили врага 24 февраля 2022 года. Каждая история - о боли потерь и одновременно вере в нашу победу, о любви к семье, планах на будущее", - говорится в сообщении.
Организаторы выставки имеют целью привлечь внимание к храбрости военнослужащих. Также они хотят разрушить гендерные стереотипы по поводу роли мужчин и женщин не только в защите Родины, но и в воспитании детей.
Фотовыставку уже представили в Хмельницком, Черновцах, Черкассах, Одессе.
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