"Пограничники и пограничницы: семья и война": в Киеве презентовали выставку с историями 20 военных

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Отмечается, что фотовыставка, организованная Государственной пограничной службой Украины, размещена в вестибюле станции "Золотые ворота". Она продлится до 4 сентября.

"На постерах описаны 20 историй военнослужащих, которые с первых дней полномасштабного вторжения встали в защиту нашей Родины. Именно пограничники первыми встретили врага 24 февраля 2022 года. Каждая история - о боли потерь и одновременно вере в нашу победу, о любви к семье, планах на будущее", - говорится в сообщении.

Организаторы выставки имеют целью привлечь внимание к храбрости военнослужащих. Также они хотят разрушить гендерные стереотипы по поводу роли мужчин и женщин не только в защите Родины, но и в воспитании детей.

Фотовыставку уже представили в Хмельницком, Черновцах, Черкассах, Одессе.