Пограничники эвакуировали из Николаева экипаж судна из Бангладеша, в который попала российская ракета
6 марта из Николаева эвакуировали 28 членов экипажа теплохода Banglar Samriddhi под флагом Бангладеша, в который попала ракета российских оккупантов
Об этом сообщила ГПСУ .
"Сегодня из порта "Ольвия" (Николаев) эвакуированы 28 членов экипажа теплохода "Banglar Samriddhi" (флаг Бангладеш)", - отметили пограничники.
Российская ракета попала в надстройку судна, в результате чего один член экипажа погиб, еще двое получили ранения.
Тогда Banglar Samriddhi стоял на рейде порта "Ольвия", ожидая загрузки и не имея возможности выйти из-за ограничений ВМС РФ.
"В настоящее время все эвакуированные иностранцы пересекли государственную границу Украины в пункте пропуска "Паланка" и следуют в страну происхождения", - рассказали в ГНСУ.
- Напомним, 2 марта в Черном море российский корабль атаковал гражданское судно под флагом Бангладеш.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 30.17
-
EUR
Покупка 32.93Продажа 33.74
- Актуальное
- Важное