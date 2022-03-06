Пограничники эвакуировали из Николаева экипаж судна из Бангладеша, в который попала российская ракета

Об этом сообщила ГПСУ .



"Сегодня из порта "Ольвия" (Николаев) эвакуированы 28 членов экипажа теплохода "Banglar Samriddhi" (флаг Бангладеш)", - отметили пограничники.



Российская ракета попала в надстройку судна, в результате чего один член экипажа погиб, еще двое получили ранения.



Тогда Banglar Samriddhi стоял на рейде порта "Ольвия", ожидая загрузки и не имея возможности выйти из-за ограничений ВМС РФ.



"В настоящее время все эвакуированные иностранцы пересекли государственную границу Украины в пункте пропуска "Паланка" и следуют в страну происхождения", - рассказали в ГНСУ.

Напомним, 2 марта в Черном море российский корабль атаковал гражданское судно под флагом Бангладеш.

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