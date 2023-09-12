Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Пограничникам РФ жалуются на плохое оснащение: боятся рейдов и дронов ВСУ, - ISW

Пограничникам РФ жалуются на плохое оснащение: боятся рейдов и дронов ВСУ, - ISW

12 сентября, 2023 вторник
03:46
Война с Россией

Российские пограничники столкнулись с нехваткой возможностей и оборудования для противостояния возможным трансграничным рейдам на территорию РФ, а также для борьбы с так называемыми "атаками дронов"

Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW).

В публикации отмечается, что сотрудники Пограничной службы РФ выразили недовольство такими ограниченными возможностями, аналогичное жалобам российских военных из состава оккупационного контингента в Украине.

Да, пограничники выразили обеспокоенность возможными "украинскими рейдами" в Россию.

Российский военныйкор, работающий в совете по правам человека при Кремле, усилил их жалобы на то, что власти РФ плохо оснастили пограничников и не смогли обеспечить их достаточным количеством цифровых систем связи, разведывательных и ударных дронов, мобильного транспорта и медикаментов.

По словам блоггера, подобные жалобы поступают практически от всех пограничных подразделений ФСБ РФ. Он отметил, что современные пограничные подразделения ФСБшников нуждаются в аналогичных возможностях, которые имели оперативные группы для участия в советской войне в Афганистане, оснащенные артиллерией, авиацией и бронетехникой.

Также военныйкор заявил, что пограничные подразделения получают противотанковые ракеты и минометы только от личных связей с российскими воинскими частями, и призвал власти предоставить их нынешним пограничникам, особенно в Брянской, Курской и Белгородской областях, граничащих с Украиной.

"Упоминание военнослужащего об участии советских пограничников в войне в Афганистане и призыв к созданию более сложных систем позволяют предположить, что российские пограничники по-прежнему озабочены угрозой возможных "украинских трансграничных рейдов" в Россию и "атак украинских беспилотников" на российской территории", - говорится в отчете.

  • В ночь на 13 сентября губернатор соседней с Украиной Курской области России Роман Старовойт сообщил об атаке беспилотников на город Рыльск.

оружие
безпілотник
Читайте также:
11 сентября, 2023 понедельник
В ВСУ рассказали, как выглядят новые позиции на Бахмутском направлении
11 сентября, 2023 понедельник
В ГУР оценили вероятность объявления публичной мобилизации осенью
11 сентября, 2023 понедельник
Украина вернула под контроль "вышки Бойко", которые были оккупированы с 2015 года, - ГУР
Киев
+13°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.43
    Покупка 37.43
    Продажа 38.19
  • EUR
    Покупка 40.24
    Продажа 41.25
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
12 сентября
04:42
Конгресc США
Это в интересах Америки: лидер республиканцев в Сенате США призвал продлить поддержку Украины
04:14
Дональд Трамп
Трамп обжалует обвинения по вмешательству в выборы и требует самоотвода судьи
03:18
В США пообещали без колебаний ввести новые санкции против КНДР и РФ в случае передачи оружия
02:50
Латвия и Эстония на фоне войны РФ в Украине заказали системы ПВО IRIS-T на €400 млн
02:22
В Киеве полицейский получил ранения при задержании особо опасного злоумышленника
01:54
Наводнения в Ливии: из-за разрушения дамбы погибли более 2 тыс. человек
01:26
В Донецке задавили пропагандиста Дубового, коллаборант Губарев обвинил командира оккупантов
01:20
ПВО, артиллерия, техника: Зеленский сообщил о подготовке усиления помощи от Германии
00:58
В РФ сообщают об атаке дронов на Курскую область
00:28
США рассматривают предоставление Украине ракет ATACMS или GMLRS, снаряженных кассетными боеприпасами, - Reuters
00:19
Россияне распространяют фейк о гибели генерала США во время ракетного удара по Днепру
2023, понедельник
11 сентября
23:33
Родители украинских школьников могут выбирать форму обучения для своих детей: объясняет Минобразования
22:48
Украина совместно с Германией построит ветровую электростанцию в Чернобыльской зоне
22:01
РФ запустила ракеты по гражданскому судну в порту Украины, - Сунак
21:39
Обзор
Что за "Вышки Бойко", которые вернула Украина и почему они имеют стратегическое значение в Черном море? Объясняем
21:27
В Запорожье неизвестные повредили пространство памяти погибших от полномасштабного вторжения РФ
21:06
Украинские активы российского пропагандиста Лебедева передали ФГИУ: на что пойдут деньги
20:48
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
В Черном море – положительная динамика, говорящая о том, что у россиян будет все меньше возможностей контролировать его. Колонка Сергея Згурца
20:42
Полицию Киевщины возглавил генерал Анатолий Щадило
20:29
В США школьник получил смертельный ожог от чипсов
20:15
Во второй день Игр Непокоренных-2023 Украина получила 4 медали
20:02
OPINION
Не попадайте в ловушку созависимости
19:57
В Геническе на псевдовыборах оккупанты насчитали больше "голосов", чем есть людей в городе, - СМИ
19:44
Обновлено
Борис Филатов
Московский суд заочно арестовал мэра Днепра. Филатов отреагировал
19:35
"У Путина нет морального компаса": Бербок прокомментировала похищение детей из Украины и призвала РФ вернуть их домой
19:31
Эксклюзив
Для Запада очень важно, чтобы Украина стала историей успеха, – Климкин
19:27
Помощь Украине и темы следующего "Рамштайна": Умеров провел первый разговор с главой Пентагона
19:21
ВСУ ведут штурмовые действия на Бахмутском направлении, — Генштаб
19:16
Новый посол Великобритании начал работу в Украине
19:00
Обзор
Победные новости 565-го дня войны: все больше россиян хотят сдаться в плен ВСУ, а Украина снова контролирует "вышки Бойко"
18:49
Обновлено
Дополнительная поддержка энергетики Украины и новый пакет оборонной помощи: Зеленский встретился с главой МИД Германии
18:35
Силы ТрО получили британские бронетранспортеры FV432
18:22
Эксклюзив
В ВСУ рассказали, как выглядят новые позиции на Бахмутском направлении
18:17
Эксклюзив
"Эрдоган хочет быть "миротворцем" между Украиной и РФ": Алиев о позиции и действиях главы Турции
18:15
Поддерживал атаки РФ по Украине "в ответ на накачку западным оружием": жителю Донетчины сообщили о подозрении
18:07
OPINION
Ресентимент Глобального Юга
17:59
Инфографика
За бесплатные услуги врачам доплачивают 28% украинцев, - опрос
17:38
Грузия ввела для Китая безвизовый режим
17:23
Эксклюзив
Павел Климкин
Климкин: Нам нужно прекратить скулить и рассказать свою историю об уникальности как части Запада
17:04
Обновлено
РФ обстреляла медучреждение на Херсонщине: пострадали фельдшер и пациентка
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV