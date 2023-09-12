Пограничникам РФ жалуются на плохое оснащение: боятся рейдов и дронов ВСУ, - ISW
Российские пограничники столкнулись с нехваткой возможностей и оборудования для противостояния возможным трансграничным рейдам на территорию РФ, а также для борьбы с так называемыми "атаками дронов"
Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW).
В публикации отмечается, что сотрудники Пограничной службы РФ выразили недовольство такими ограниченными возможностями, аналогичное жалобам российских военных из состава оккупационного контингента в Украине.
Да, пограничники выразили обеспокоенность возможными "украинскими рейдами" в Россию.
Российский военныйкор, работающий в совете по правам человека при Кремле, усилил их жалобы на то, что власти РФ плохо оснастили пограничников и не смогли обеспечить их достаточным количеством цифровых систем связи, разведывательных и ударных дронов, мобильного транспорта и медикаментов.
По словам блоггера, подобные жалобы поступают практически от всех пограничных подразделений ФСБ РФ. Он отметил, что современные пограничные подразделения ФСБшников нуждаются в аналогичных возможностях, которые имели оперативные группы для участия в советской войне в Афганистане, оснащенные артиллерией, авиацией и бронетехникой.
Также военныйкор заявил, что пограничные подразделения получают противотанковые ракеты и минометы только от личных связей с российскими воинскими частями, и призвал власти предоставить их нынешним пограничникам, особенно в Брянской, Курской и Белгородской областях, граничащих с Украиной.
"Упоминание военнослужащего об участии советских пограничников в войне в Афганистане и призыв к созданию более сложных систем позволяют предположить, что российские пограничники по-прежнему озабочены угрозой возможных "украинских трансграничных рейдов" в Россию и "атак украинских беспилотников" на российской территории", - говорится в отчете.
- В ночь на 13 сентября губернатор соседней с Украиной Курской области России Роман Старовойт сообщил об атаке беспилотников на город Рыльск.
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