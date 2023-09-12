Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW).

В публикации отмечается, что сотрудники Пограничной службы РФ выразили недовольство такими ограниченными возможностями, аналогичное жалобам российских военных из состава оккупационного контингента в Украине.

Да, пограничники выразили обеспокоенность возможными "украинскими рейдами" в Россию.

Российский военныйкор, работающий в совете по правам человека при Кремле, усилил их жалобы на то, что власти РФ плохо оснастили пограничников и не смогли обеспечить их достаточным количеством цифровых систем связи, разведывательных и ударных дронов, мобильного транспорта и медикаментов.

По словам блоггера, подобные жалобы поступают практически от всех пограничных подразделений ФСБ РФ. Он отметил, что современные пограничные подразделения ФСБшников нуждаются в аналогичных возможностях, которые имели оперативные группы для участия в советской войне в Афганистане, оснащенные артиллерией, авиацией и бронетехникой.

Также военныйкор заявил, что пограничные подразделения получают противотанковые ракеты и минометы только от личных связей с российскими воинскими частями, и призвал власти предоставить их нынешним пограничникам, особенно в Брянской, Курской и Белгородской областях, граничащих с Украиной.

"Упоминание военнослужащего об участии советских пограничников в войне в Афганистане и призыв к созданию более сложных систем позволяют предположить, что российские пограничники по-прежнему озабочены угрозой возможных "украинских трансграничных рейдов" в Россию и "атак украинских беспилотников" на российской территории", - говорится в отчете.