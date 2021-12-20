Пограничникам разрешили без предупреждения сбивать беспилотники и перехватывать управление ими

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

"Военнослужащие Госпогранслужбы вправе применять огнестрельное оружие с целью повреждения или уничтожения воздушных судов, совершающих полеты в пределах пограничной полосы, над или рядом с нашими катерами, кораблями, судами обеспечения, охраняемыми объектами, в том числе пунктами пропуска и КПВВ, местами дислокации пограничных нарядов, если такие полеты совершаются с нарушением установленных правил. В то же время хочу подчеркнуть,что в этом случае оружие примняется без предупреждения", -заметил Сергенй Вороной, начальник управления организации пограничной службы.

Вороной добавил, что за последние годы увеличивается количество случаев использования беспилотников для противоправной деятельности. В частности, дронами переправляют контрабанду.

Как сообщают в ГПСУ, применять оружие и спецсредства пограничникам позволили изменения в Закон Украины "О Государственной пограничной службе Украины", которые на днях вступили в силу. Кроме того, в августе 2021 года в Постановление Правительства "О пограничном режиме" внесли дополнения, которым обязали владельцев или эксплуатантов беспилотников информировать о запланированном в приграничном районе полёте.

Вороной отметил, что украинские специалисты Госпогранслужбы изучили опыт США, Израиля и стран ЕС по применению спецсредств для управления и принудительной посадки дронов.