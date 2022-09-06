Пограничника, пленившего командира российской авиачасти, наградили "За заслуги перед ВСУ"
Пограничника на псевдо Счастливчик был награжден "За заслуги перед ВСУ". Воин поймал командира российской авиачасти после уничтожения самолета
Об этом информирует Государственная пограничная служба Украины .
"Однажды в марте защитники сбили вражеский истребитель Су-30СМ. Истребитель должен был разоблачить позиции украинских военных и места дислокации средств ПВО, но провалил задачу благодаря нашим защитникам. Экипаж катапультировался: одного из военных РФ задержала группа бойцов во главе со Счастливчиком, а второго - обороны Украины", – говорится в сообщении.
Задержанный оказался командиром авиационной части, дислоцирующейся во временно оккупированном Крыму.
За защиту государственного суверенитета пограничника на псевдо Счастливчика отметили нагрудным знаком "За заслуги перед Вооруженными силами Украины".
Сообщается, что пограничник с позывным счастливчиком уже более 10 лет служит в ГНСУ. Первый месяц войны боец вместе с собратьями из Вооруженных сил Украины, Нацгвардии и других подразделений защищали границу на Юге.
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