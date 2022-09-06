Об этом информирует Государственная пограничная служба Украины .

"Однажды в марте защитники сбили вражеский истребитель Су-30СМ. Истребитель должен был разоблачить позиции украинских военных и места дислокации средств ПВО, но провалил задачу благодаря нашим защитникам. Экипаж катапультировался: одного из военных РФ задержала группа бойцов во главе со Счастливчиком, а второго - обороны Украины", – говорится в сообщении.

Задержанный оказался командиром авиационной части, дислоцирующейся во временно оккупированном Крыму.

За защиту государственного суверенитета пограничника на псевдо Счастливчика отметили нагрудным знаком "За заслуги перед Вооруженными силами Украины".

Сообщается, что пограничник с позывным счастливчиком уже более 10 лет служит в ГНСУ. Первый месяц войны боец вместе с собратьями из Вооруженных сил Украины, Нацгвардии и других подразделений защищали границу на Юге.