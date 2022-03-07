Пограничник, который в 2014 году вывел из окружения 150 подчиненных, вернулся на службу
На службу в ГПСУ вернулся военный, который в 2014 году без потерь вывел из окружения российских оккупантов более 150 военных
Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины, передает Еспресо.TV ."Участник боевых действий на Востоке Украины, полковник Госпогранслужбы. В августе 2014 года без потерь вывел более 150 человек личного состава из российского окружения на участке луганского пограничного отряда. В 2016 году уволился с военной службы, а сегодня, когда враг снова пошел на Украину, вернулся в строй пограничников", - говорится в сообщении.
Военный обратился к российским оккупантам и пригласил их в гости, чтобы они почувствовали наше "гостеприимство". Он также отметил, что большое количество захватчиков навсегда останется в нашей земле.
Кроме того, по словам пограничника, украинскому народу выпала честь освободить весь цивилизованный мир от политики российского президента.
- Напомним, пограничники эвакуировали из Николаева экипаж бангладешского судна, в которое попала российская ракета.
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