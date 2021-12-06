Пограничная служба Польши: белорусские силовики бросали через границу шумовые петарды
В Пограничной службе Польши сообщили, что белорусские силовики бросали через границу шумовые петарды.
Об этом сообщает Пограничная служба Польши в Twitter.
Как утверждают в ведомстве, инцидент произошел на участке у пограничного поста в Наровке.
Кроме этого, 5 декабря служба зафиксировала 35 попыток незаконного пересечения польско-белорусской границы, а восемь человек должны были выехать с территории Польши.
- Напомним, в ночь на 1 декабря на границе Польши и Беларуси неизвестные с белорусской стороны обстреляли осветительные мачты, установленные польскими военными.
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