Пограничная служба Польши: белорусские силовики бросали через границу шумовые петарды

Об этом сообщает Пограничная служба Польши в Twitter.



Как утверждают в ведомстве, инцидент произошел на участке у пограничного поста в Наровке.



Кроме этого, 5 декабря служба зафиксировала 35 попыток незаконного пересечения польско-белорусской границы, а восемь человек должны были выехать с территории Польши.





Напомним, в ночь на 1 декабря на границе Польши и Беларуси неизвестные с белорусской стороны обстреляли осветительные мачты, установленные польскими военными.