Пограничная служба ЕС развернет миссию на белорусско-литовской границе

Об этом заявил исполнительный директор Frontex Фабрис Леджер, передает Радио Свобода .



Это первый случай размещения миссии с марта 2020 года, когда агентство начало патрулировать границу между Грецией и Турцией.

С просьбой обратились власти Литвы, это произошло из-за резкого роста числа мигрантов, пересекающих белорусско-литовскую границу в течение последних недель.

"Впервые в истории Frontex должен провести такую операцию в этом регионе Европейского союза", - сказал Леджер.



Чиновник обвинил в ситуации власти Беларуси.

Напомним, Литва объявила чрезвычайную ситуацию из-за наплыва нелегальных мигрантов из Беларуси. Это преимущественно выходцы из Ирака и других стран Ближнего Востока.

9 июля Литва начала строительство стены на границе с Беларусью.

12 июля Литва предложила Евросоюзу новые санкции в отношении Беларуси из-за разжигания миграционного кризиса

Министр внутренних дел Чешской республики Ян Гамачек предложил прислать Литве в помощь полицейских для противостояния мигрантскому кризису на белорусской границе.