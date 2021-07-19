Пограничная служба ЕС развернет миссию на белорусско-литовской границе
Агентство ЕС по пограничной охране Frontex направит 60 бойцов для патрулирования границы между Литвой и Беларусью
Об этом заявил исполнительный директор Frontex Фабрис Леджер, передает Радио Свобода .
Это первый случай размещения миссии с марта 2020 года, когда агентство начало патрулировать границу между Грецией и Турцией.
С просьбой обратились власти Литвы, это произошло из-за резкого роста числа мигрантов, пересекающих белорусско-литовскую границу в течение последних недель.
"Впервые в истории Frontex должен провести такую операцию в этом регионе Европейского союза", - сказал Леджер.
Чиновник обвинил в ситуации власти Беларуси.
- Напомним, Литва объявила чрезвычайную ситуацию из-за наплыва нелегальных мигрантов из Беларуси. Это преимущественно выходцы из Ирака и других стран Ближнего Востока.
- 9 июля Литва начала строительство стены на границе с Беларусью.
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- Министр внутренних дел Чешской республики Ян Гамачек предложил прислать Литве в помощь полицейских для противостояния мигрантскому кризису на белорусской границе.
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