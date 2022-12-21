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"Поговорить с глазу на глаз": Белый дом назвал причину приглашения Байденом Зеленского на встречу в США

21 декабря, 2022 среда
18:50
война с Россией

В Белом доме считают, что с началом зимы начинается новая фаза войны в Украине, поэтому это лучшее время, чтобы лидеры обеих стран переговорили с глазу на глаз

Об этом в эфире CNN сообщил представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби.

"Наш президент действительно верит, что поскольку приближается зима, мы вступаем в новую фазу этой войны, агрессии Путина, поэтому это хорошее время для двух лидеров, чтобы сесть лицом к лицу и поговорить", – сказал Кирби.

Во время встречи в Вашингтоне Зеленский и Байден обсудят военную и экономическую помощь США, санкции против РФ и возможности для окончания войны.

"Я не сомневаюсь, что они будут обсуждать понятие президента Зеленского о "справедливом мире" и о том, как это выглядит, какие его компоненты, и как мы поможем Украине добиться этого", - отметил Кирби.

Джон Кирби также заверил, что президент Украины осознает риски, которые могут возникнуть во время поездки, поэтому страны работают над максимальной безопасностью во время этого визита.

"Мы сотрудничаем с ним и его сотрудниками, чтобы убедиться, что мы сможем безопасно совершить эту поездку, как проезжая через Соединенные Штаты, так и возвращаясь назад", - сказал представитель Белого дома.

  • Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский встретятся 21 декабря в Вашингтоне.

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Украина
Владимир Зеленский
Джо Байден
США
поддержка Украины
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