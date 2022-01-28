Поговорили и передумали: "Барселона" отказалась от трансфера одного из самых дорогих футболистов "Ман Сити"
Вингер английского "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг не перейдет в испанскую "Барселону" в зимнее трансферное окно
Об этом сообщает Diario Sport.
По информации источника, "Барселона" отказалась от трансфера Рахима Стерлинга из "Манчестер Сити". Директор "Барсы" Матеу Алемани провел личную встречу с англичанином, после чего решил, что вингеру будет сложно адаптироваться в каталонском клубе.
После встречи Алемани предложил тренеру "Барселоны" Хави не подписывать Стерлинга. Руководитель уверен, что тот будет в команде как инопланетянин.
Рахим Стерлинг занимает вторую позицию в рейтинге самых дорогих футболистов "Манчестер Сити". Английский вингер оценивается в 85 млн евро.
В этом сезоне Стерлинг сыграл 27 матчей, забил 9 мячей и отдал 3 ассиста.
- 26 января стало известно, что испанская "Барселона" планирует провести мощное трансферное окно следующим летом.
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