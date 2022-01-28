Поговорили и передумали: "Барселона" отказалась от трансфера одного из самых дорогих футболистов "Ман Сити"

Об этом сообщает Diario Sport.



По информации источника, "Барселона" отказалась от трансфера Рахима Стерлинга из "Манчестер Сити". Директор "Барсы" Матеу Алемани провел личную встречу с англичанином, после чего решил, что вингеру будет сложно адаптироваться в каталонском клубе.



После встречи Алемани предложил тренеру "Барселоны" Хави не подписывать Стерлинга. Руководитель уверен, что тот будет в команде как инопланетянин.



Рахим Стерлинг занимает вторую позицию в рейтинге самых дорогих футболистов "Манчестер Сити". Английский вингер оценивается в 85 млн евро.



В этом сезоне Стерлинг сыграл 27 матчей, забил 9 мячей и отдал 3 ассиста.

26 января стало известно, что испанская "Барселона" планирует провести мощное трансферное окно следующим летом.