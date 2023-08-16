Об этом сказал заместитель министра агрополитики и продовольствия Денис Башлык, передает пресс-служба ведомства.

Он напомнил, что украинские аграрии второй год собирают урожай в сложных условиях, находясь под постоянной угрозой обстрелов.

По данным Минагрополитики, в этом году украинские аграрии могут собрать около 56,4 млн тонн зерновых и 20,3 млн тонн масличных.

"Благодаря благоприятным погодным условиям есть все основания для изменения прогноза урожая в положительную сторону - до 76,7 млн т, что на 5% больше показателя 2022 года. Хотя общая площадь посевных яровых и озимых зерновых в этом году была меньше на 980 тыс. га, чем в прошлом году и составила 10 895 тыс. га, погодные условия способствовали почти рекордной урожайности зерновых культур, что позволяет значительно увеличить объемы производства урожая", - сообщил Денис Башлык.