Погодные условия способствовали почти рекордной урожайности зерновых в Украине, – Минагрополитики
Украина в этом году ожидает до 76,7 млн. тонн урожая, что на 5% больше показателя 2022 года. Улучшение прогноза связано с благоприятными погодными условиями
Об этом сказал заместитель министра агрополитики и продовольствия Денис Башлык, передает пресс-служба ведомства.
Он напомнил, что украинские аграрии второй год собирают урожай в сложных условиях, находясь под постоянной угрозой обстрелов.
По данным Минагрополитики, в этом году украинские аграрии могут собрать около 56,4 млн тонн зерновых и 20,3 млн тонн масличных.
"Благодаря благоприятным погодным условиям есть все основания для изменения прогноза урожая в положительную сторону - до 76,7 млн т, что на 5% больше показателя 2022 года. Хотя общая площадь посевных яровых и озимых зерновых в этом году была меньше на 980 тыс. га, чем в прошлом году и составила 10 895 тыс. га, погодные условия способствовали почти рекордной урожайности зерновых культур, что позволяет значительно увеличить объемы производства урожая", - сообщил Денис Башлык.
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