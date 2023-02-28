Погодные условия не позволяют продвигаться технике россиян в Луганской области, - Гайдай
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что погодные условия в Луганской области не позволяют россиянам активно использовать тяжелую бронетехнику
Об этом он сообщил в эфире телеканала "Эспрессо"
"Луганская область, в понимании россиян, является самой легкой целью. Поскольку Украина смогла деоккупировать небольшую территорию Луганщины. Поэтому они считают, что выйти на административные границы Луганской области им будет легче, чем в Донецкой области. Однако ВСУ показывают россиянам и всему миру, что легкой прогулки где-нибудь на территории Украины не будет", - рассказал Гайдай.
Глава Луганской ОВА отметил, что погодные условия не позволяют оккупантам активно использовать тяжелую технику
"Нам очень помогают погодные условия. Россияне планируют наступление на территории Луганской области. Однако вся техника, которую россияне накопили на этом направлении, не сможет двигаться по нашей земле при сегодняшних погодных условиях. После первых 10-20 танков, они просто развезут грязи, по которой не смогут двигаться. Поэтому огромное количество техники россиян сейчас никак не поможет наступать им", - добавил он.
- 27 февраля в Генштабе сообщили, что на временно захваченную Луганщину россияне перебросили 200 срочников из Ростовской области , а ВСУ за сутки сбили 10 беспилотников оккупантов
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