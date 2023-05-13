Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"На юге происходят локальные бои, но тактических изменений на линии фронта нет. Хорошая погода дает возможность и перспективы применения нужных действий с нашей стороны. Будем ожидать хорошие новости и на южном направлении", - отметил Линько.

По словам командира подразделения "Стугна", враг больше всего ожидает именно на юге активных действий со стороны ВСУ.

"Как только происходит любая активность, россияне поднимают насилие, которое уже началось наступление ВСУ. Оккупанты действительно этого боятся и готовятся. Они построили эшелонированную оборону. Но никто не знает, где именно произойдет наступление ВСУ, которого все ждут. И это хорошо, потому что военная тайна должна храниться", - подчеркнул Линько.

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