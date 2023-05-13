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Погодные условия на юге способствуют ожиданию хороших новостей, - командир подразделения "Стугна" Линько

13 мая, 2023 суббота
10:16
Война с Россией

Командир подразделения "Стугна" Дмитрий Линько отметил, что оккупанты на юге готовятся и ожидают наступления со стороны ВСУ

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"На юге происходят локальные бои, но тактических изменений на линии фронта нет. Хорошая погода дает возможность и перспективы применения нужных действий с нашей стороны. Будем ожидать хорошие новости и на южном направлении", - отметил Линько.

По словам командира подразделения "Стугна", враг больше всего ожидает именно на юге активных действий со стороны ВСУ.

"Как только происходит любая активность, россияне поднимают насилие, которое уже началось наступление ВСУ. Оккупанты действительно этого боятся и готовятся. Они построили эшелонированную оборону. Но никто не знает, где именно произойдет наступление ВСУ, которого все ждут. И это хорошо, потому что военная тайна должна храниться", - подчеркнул Линько.

  • В Ставропольском крае РФ на фондах Южного военного округа начато формирование отдельной мотострелковой бригады
  • Украинские Силы обороны начали "формировать" операции накануне ожидаемого контрнаступления против российской армии


 

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