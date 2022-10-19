Погода в Украине сегодня: дожди, местами порывы ветра

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Сегодня погода будет облачной с прояснениями. В западных, северных, центральных и Харьковской областях небольшие дожди, на остальной территории без осадков.

Ветер юго-западный и западный, 7-12 м/с, на западе страны днем местами порывы 15-20 м/с.

Температура в западных и северных областях днем 10–15; на остальной территории днем 13-18, в южной части до 21.

В Киевской области небольшой дождь. Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с. Температура по области днем 10–15; в Киеве днем 13-15.

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