Погода в Украине сегодня: дожди, местами порывы ветра
19 октября в большинстве регионов Украины пройдут дожди, местами с сильным ветром
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Сегодня погода будет облачной с прояснениями. В западных, северных, центральных и Харьковской областях небольшие дожди, на остальной территории без осадков.
Ветер юго-западный и западный, 7-12 м/с, на западе страны днем местами порывы 15-20 м/с.
Температура в западных и северных областях днем 10–15; на остальной территории днем 13-18, в южной части до 21.
В Киевской области небольшой дождь. Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с. Температура по области днем 10–15; в Киеве днем 13-15.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.02
Покупка 40.02Продажа 40.79
-
EUR
Покупка 38.44Продажа 39.5
- Актуальное
- Важное