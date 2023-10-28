"Погода стала на нашу сторону": офицер ВСУ о ситуации вокруг Авдеевки

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Крепко держим позиции вокруг Авдеевки, все наступательные попытки противника отражаются. Силы обороны уничтожают врага. Пока нам помогает погода, природа стала на нашу сторону, и техникой заехать на поле боя практически невозможно", - подчеркнул Цехоцкий.

По словам офицера, ситуация вокруг Авдеевских терриконов находится под огневым контролем ВСУ.

"За последние сутки только нашей бригадой было уничтожено более 30 окупантов. Выявлены фортификационные блиндажи, подбита техника захватчиков. Сил и средств, чтобы выполнить задачу, которую перед врагом поставило их командование, у них нет. Стрелковых боев на нашем участке фронта не зафиксировано" – добавил Цехоцкий.