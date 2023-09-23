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Главная Война с Россией Погода не повлияет на контрнаступление Украины, - генерал Тарнавский

Погода не повлияет на контрнаступление Украины, - генерал Тарнавский

23 сентября, 2023 суббота
01:24
Война с Россией

Зима не помешает украинскому контрнаступлению, ведь большинство боевых продвижений сейчас проходят в пешем формате

Об этом заявил бригадный генерал Александр Тарнавский, передает CNN.

Сильные дожди осенью и в начале зимы могут сделать землю мокрой и усложнить передвижение тяжелой техники, таких как танки, но Тарнавский говорит, что украинские силы движутся небольшими группами, преимущественно пешком.

"Погода может быть серьезным препятствием во время продвижения, но учитывая то, как мы двигаемся вперед, в большинстве своем без транспортных средств, я не думаю, что погода сильно повлияет на контрнаступление", - сказал он.

  • 21 сентября эксперты сообщили , что украинская тяжелая техника впервые преодолела российские укрепления первой линии Суровикина в районе села Вербовое в Запорожской области.
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