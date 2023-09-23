Погода не повлияет на контрнаступление Украины, - генерал Тарнавский

Об этом заявил бригадный генерал Александр Тарнавский, передает CNN.

Сильные дожди осенью и в начале зимы могут сделать землю мокрой и усложнить передвижение тяжелой техники, таких как танки, но Тарнавский говорит, что украинские силы движутся небольшими группами, преимущественно пешком.

"Погода может быть серьезным препятствием во время продвижения, но учитывая то, как мы двигаемся вперед, в большинстве своем без транспортных средств, я не думаю, что погода сильно повлияет на контрнаступление", - сказал он.