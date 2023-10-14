"Погода на нашей стороне": мэр Харькова объяснил, когда включат отопление

Об этом сообщил харьковский городской голова Игорь Терехов.

"Погода - на нашей стороне, а это значит, что у нас есть возможность отсрочить начало отопительного сезона и тем самым сэкономить средства харьковчан на оплате коммунальных услуг и сэкономить больше газа в громаде", - написал он.

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Однако он отметил, что, как только среднесуточная температура воздуха трое суток подряд будет ниже +8 °C, городской совет запустит систему отопления и в течение нескольких дней подключит к теплу жилые дома и социальную инфраструктуру Харькова.

Терехов подчеркнул, что власти и службы приложили огромные усилия для того, чтобы Харьков успешно прошел отопительный период 2023/2024, поэтому по состоянию на 14 октября город полностью готов к его прохождению.