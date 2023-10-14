"Погода на нашей стороне": мэр Харькова объяснил, когда включат отопление
Когда среднесуточная температура воздуха в Харькове трое суток подряд ниже +8 °C, тогда запустят систему отопления и в течение нескольких дней подключат к теплу жилые дома и социальную инфраструктуру
Об этом сообщил харьковский городской голова Игорь Терехов.
"Погода - на нашей стороне, а это значит, что у нас есть возможность отсрочить начало отопительного сезона и тем самым сэкономить средства харьковчан на оплате коммунальных услуг и сэкономить больше газа в громаде", - написал он.
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Однако он отметил, что, как только среднесуточная температура воздуха трое суток подряд будет ниже +8 °C, городской совет запустит систему отопления и в течение нескольких дней подключит к теплу жилые дома и социальную инфраструктуру Харькова.
Терехов подчеркнул, что власти и службы приложили огромные усилия для того, чтобы Харьков успешно прошел отопительный период 2023/2024, поэтому по состоянию на 14 октября город полностью готов к его прохождению.
- Президент Украины Владимир Зеленский 13 октября прибыл с рабочим визитом в Одессу и узнал о защите энергообъектов и подготовке к зиме.
- В столице 9 октября начали включать отопление в объектах социальной инфраструктуры, а именно в больницах, школах и детских садах. Дома будут подключаться позже.
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