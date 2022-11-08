Об этом сообщает пресс-служба Укртрансгаза.

Отбор газа ведется на одном газохранилище, которое выбрали для старта отбора из-за максимальной гибкости в регулировании технологических режимов.

"Таким образом, Оператор газохранилищ сможет оперативно реагировать на потребности системы и населения страны во время смены сезонов", - пояснили в компании.

Рекордно позднему старту отбора газа из ПХГ, по словам спикеров Укртрансгаза, способствовали:

погодные условия и относительно высокая температура в осенние месяцы;

повышение интереса к закачке газа в украинские ПХГ со стороны компаний-нерезидентов;

общее сокращение уровня энергопотребления в Украине.

Напомним, по состоянию на конец августа в подземных газовых хранилищах Украины накопили 13 миллиардов кубометров газа. К 15 октября планировалось увеличить объем газа до около 14,5 млрд кубометров.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb