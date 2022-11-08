Погода и экономия позволили начать использование запасов газа в Украине позднее всего за последние 10 лет, - Укртрансгаз
В Украине отбор газа из подземных газовых хранилищ начался позднее всего за последнее десятилетие – 7 ноября
Об этом сообщает пресс-служба Укртрансгаза.
Отбор газа ведется на одном газохранилище, которое выбрали для старта отбора из-за максимальной гибкости в регулировании технологических режимов.
"Таким образом, Оператор газохранилищ сможет оперативно реагировать на потребности системы и населения страны во время смены сезонов", - пояснили в компании.
Рекордно позднему старту отбора газа из ПХГ, по словам спикеров Укртрансгаза, способствовали:
погодные условия и относительно высокая температура в осенние месяцы;
повышение интереса к закачке газа в украинские ПХГ со стороны компаний-нерезидентов;
общее сокращение уровня энергопотребления в Украине.
- Напомним, по состоянию на конец августа в подземных газовых хранилищах Украины накопили 13 миллиардов кубометров газа. К 15 октября планировалось увеличить объем газа до около 14,5 млрд кубометров.
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