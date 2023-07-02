"Погода будет штормовая": Минобороны предупредило, что этим летом "нежелательным гостям" не стоит ехать в Крым
Минобороны Украины опубликовало видео, в котором предупредило, что этим летом в Крыму будет "штормовая погода" и предупредило, что "нежелательным гостям" лучше не посещать полуостров
Об этом говорится в twitter учреждения.
"Внимание, нежелательные гости. Этим летом действуют предупреждения относительно путешествий", - говорится в сообщении.
В ролике помещены кадры из разных фильмов вместе с видео прошлогоднего "хлопка" в Крыму. Минобороны в ролике также отмечает, что еще в прошлом году советовало держаться подальше от Крыма, а в этом году анонсирует "штормовую погоду" и предостережение относительно посещения пляжей".
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В ночь на 22 июня российские оккупанты заявили о взрыве на Чонгарском мосту вблизи временно оккупированного Крыма. По данным херсонского коллаборанта Владимира Сальдо, удар был якобы английской ракетой Storm Shadow. В ГУР сказали, что это планомерная работа Сил обороны и партизан, ожидающих возвращения украинской власти в Крым.
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