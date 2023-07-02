Об этом говорится в twitter учреждения.

"Внимание, нежелательные гости. Этим летом действуют предупреждения относительно путешествий", - говорится в сообщении.

В ролике помещены кадры из разных фильмов вместе с видео прошлогоднего "хлопка" в Крыму. Минобороны в ролике также отмечает, что еще в прошлом году советовало держаться подальше от Крыма, а в этом году анонсирует "штормовую погоду" и предостережение относительно посещения пляжей".