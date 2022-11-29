Комментарий Пригожина опубликовала пресс-служба компании "Конкорд", сообщают российские СМИ.

Евгений Пригожин подтвердил, что лично общался с Лемехани Ньирендой, перед его вербовкой в ЧВК Вагнера. "Повар Путина" заявил, что замбиец вступил в незаконное вооруженное формирование из-за того, что испытывал "благодарность, за помощь РФ в обретении африканцами независимости".

"Вы, русские, много лет помогали нам, африканцам, обрести независимость. Когда нам было тяжело, вы протягивали нам руку и продолжаете это делать и сейчас. ЧВК Вагнера спасает тысячи африканцев, и если я поеду вместе с вами на войну, пожалуй, это меньше всего, как я могу заплатить за наши долги. А если я останусь живым, то научусь бороться за свою Родину", - рассказал Пригожин.

Отмечается, что в России Лемехани Ньиренда учился в Московском инженерно-физическом институте и подрабатывал курьером. В апреле 2020 года он приговорен к 9,5 годам лишения свободы, поскольку в посылке, с которой его задержали правоохранители, обнаружили наркотики.

В МИД Замбии рассказали, что замбиец погиб "на поле боя" еще 22 сентября и потребовали от российских властей объяснений, как осужденный Ньиренда попал на фронт. Родственники погибшего предполагали, что его могли завербовать в ЧВК Вагнера.

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