Погибший на фронте экс-нардеп Барна выиграл суд против журналиста, обвинявшего его в кнопкодавстве

Об этом сообщила нардепка Ирина Геращенко.

"Олег Барна выиграл суд. Посмертно. Против лживых журналистов "плюсов", которые его травили. Жена Олега, Ольга вспоминает, что в последнем sms мужчина просил семью продолжать суды, чтобы защитить его честное имя", — написала политика.

По ее словам, Ольга Барна получила решение суда по делу № 758/6759/19, которое вступило в силу еще 17 апреля 2023 года.

"Иск Барны Олега Степановича к Колтунову Игорю Сергеевичу о защите чести, достоинства и деловой репутации, опровержении недостоверной информации - удовлетворить полностью", - говорится в судебном постановлении.

Геращенко отметила, что через пол года ни Колтунов, ни телеканал "1+1" не обратились к вдове Барны с извинениями, поэтому "Европейская Солидарность" потребует от журналиста и телекомпании "немедленно выполнить решение суда, принести опровержение и извинения".

Предыстория

В 2018 году журналист Колтунов перехватил нардепа от БПП Барну в кулуарах Верховной Рады и спросил, почему кнопкодавил. Политик послал журналиста туда, куда сейчас посылают русский корабль. Позже Барна извинился за мат, но подал в суд о защите чести и репутации, отметив, что Колтунов его оболгал.

В апреле 2023 года Барна погиб на фронте в возрасте 55 лет. Он проходил службу в 68-й отдельной егерской бригаде имени Олексы Довбуша.