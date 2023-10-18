Погибший на фронте экс-нардеп Барна выиграл суд против журналиста, обвинявшего его в кнопкодавстве
Бывший нардеп от БПП Олег Барна, погибший в апреле на войне против российских оккупантов, посмертно выиграл суд против журналиста Игоря Колтунова
Об этом сообщила нардепка Ирина Геращенко.
"Олег Барна выиграл суд. Посмертно. Против лживых журналистов "плюсов", которые его травили. Жена Олега, Ольга вспоминает, что в последнем sms мужчина просил семью продолжать суды, чтобы защитить его честное имя", — написала политика.
По ее словам, Ольга Барна получила решение суда по делу № 758/6759/19, которое вступило в силу еще 17 апреля 2023 года.
"Иск Барны Олега Степановича к Колтунову Игорю Сергеевичу о защите чести, достоинства и деловой репутации, опровержении недостоверной информации - удовлетворить полностью", - говорится в судебном постановлении.
Геращенко отметила, что через пол года ни Колтунов, ни телеканал "1+1" не обратились к вдове Барны с извинениями, поэтому "Европейская Солидарность" потребует от журналиста и телекомпании "немедленно выполнить решение суда, принести опровержение и извинения".
Предыстория
В 2018 году журналист Колтунов перехватил нардепа от БПП Барну в кулуарах Верховной Рады и спросил, почему кнопкодавил. Политик послал журналиста туда, куда сейчас посылают русский корабль. Позже Барна извинился за мат, но подал в суд о защите чести и репутации, отметив, что Колтунов его оболгал.
В апреле 2023 года Барна погиб на фронте в возрасте 55 лет. Он проходил службу в 68-й отдельной егерской бригаде имени Олексы Довбуша.
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