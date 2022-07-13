Погибший и 5 раненых в Бахмуте, ракетные удары по Краматорску и Нью-Йорку: оккупанты продолжают обстреливать Донетчину
На протяжении суток оккупанты продолжали обстрелы Донбасса, по состоянию на утро 13 июля больше всего пострадал Бахмутский район.
Об этом сообщает глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.
За сутки в Бахмуте один человек погиб и 5 получили ранения. По Нью-Йорку оккупанты нанесли 2 удара – попали возле детского сада.
Из-за непрерывных обстрелов 5 домов повреждены в Верхнекаменном, 2 в Звановке и 1 в Северске. Еще один дом в Северске разрушен полностью. Однако пострадавших нет.
В результате трех ракетных ударов по Константиновке ранен 1 человек. Повреждены промышленное здание и частный дом.
Как добавляет мэр Краматорска Олександр Гончаренко, утром оккупанты также дважды ударили по городу: попали в лесополосу и промзону. Обошлось без жертв.
- В Харьковской области оккупанты за сутки убили одного человека и ранили еще пятерых.
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