Об этом сообщает глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

За сутки в Бахмуте один человек погиб и 5 получили ранения. По Нью-Йорку оккупанты нанесли 2 удара – попали возле детского сада.

Из-за непрерывных обстрелов 5 домов повреждены в Верхнекаменном, 2 в Звановке и 1 в Северске. Еще один дом в Северске разрушен полностью. Однако пострадавших нет.

В результате трех ракетных ударов по Константиновке ранен 1 человек. Повреждены промышленное здание и частный дом.

Как добавляет мэр Краматорска Олександр Гончаренко, утром оккупанты также дважды ударили по городу: попали в лесополосу и промзону. Обошлось без жертв.





В Харьковской области оккупанты за сутки убили одного человека и ранили еще пятерых.