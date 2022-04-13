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Погибшие на днях в Краматорске не были членами президентской семьи, цель номер один для врага – это все мы, - Елена Зеленская

13 апреля, 2022 среда
16:51
Новости

Первая леди Украины Елена Зеленская считает, что цель номер один для российского врага – это все украинцы, а не только президентская семья

Об этом сообщает CNN .

Первую леди спросили о том, как она живет после того, как узнала, что является "целью - номер два" после Владимира Зеленского, для российского агрессора.

"Почему мне постоянно задают этот вопрос. Но если присмотреться, то становится понятно, что каждый украинец является мишенью для россиян: каждая женщина, каждый ребенок. Те, кто погиб на днях от российской ракеты во время эвакуации из Краматорска, не были членами президентской семьи. Это были простые украинцы. Следовательно, цель номер один для врага – это все мы", - сказала Елена Зеленская.

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