Погибшие на днях в Краматорске не были членами президентской семьи, цель номер один для врага – это все мы, - Елена Зеленская

Об этом сообщает CNN .



Первую леди спросили о том, как она живет после того, как узнала, что является "целью - номер два" после Владимира Зеленского, для российского агрессора.



"Почему мне постоянно задают этот вопрос. Но если присмотреться, то становится понятно, что каждый украинец является мишенью для россиян: каждая женщина, каждый ребенок. Те, кто погиб на днях от российской ракеты во время эвакуации из Краматорска, не были членами президентской семьи. Это были простые украинцы. Следовательно, цель номер один для врага – это все мы", - сказала Елена Зеленская.

19 марта первая леди Украины Елена Зеленская обратилась во Всемирный совет церквей с просьбой стать посредником в организации гуманитарных коридоров и содействовать украинцам, вынужденно убегающим от войны.

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