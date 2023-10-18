Погибшего коллаборанта Стремоусова приговорили к пожизненному лишению свободы с конфиксацией

Об этом пишут Братья из зала суда.

"Коллегия во главе с судьей Сергеем Черевко приговорила Стремоусова к 9 годам за коллаборационизм, к 13 годам с конфискацией имущества за госизмену и к пожизненному заключению за госизмраду в условиях вооруженного конфликта. По совокупности обвиняемого приговорили к пожизненному заключению. из подсудимого 13 тысяч гривен за судебные издержки", - отмечает издание.

Стремоусов поддержал российскую оккупацию Херсонской области, за что захватчики выделили ему "должность" в оккупационной администрации. В марте 2022 года СБУ объявила ему подозрение.

9 ноября 2022 года российские СМИ со ссылкой на оккупационную администрацию Херсонщины сообщили, что Стремоусов погиб в ДТП возле Новой Каховки. Это произошло в день, когда министр обороны России Сергей Шойгу отдал приказ об отступлении из Херсона.

Поскольку украинские власти официально не могут подтвердить смерть Стремоусова, его судили как живого человека, указывает СМИ.