Об этом сообщил президент Национального университета "Одесская юридическая академия" Сергей Кивалов в Фейсбуке.

"На 21 году жизни война оборвала жизнь нашей студентки Дарьи Курдель. Девушка погибла в результате вражеского обстрела жилмассива Ингулец города Кривого Рога, ее отец получил ранения и сейчас находится в больнице", – написал Кивалов.

Он добавил, что девушка училась в колледже при Одесской юридической академии, а затем поступила на ее криворожский факультет.

Кивалов выразил соболезнования родным и близким Дарьи Курдель.

Напомним, российские оккупанты 9 июля обстреляли из "градов" жилые кварталы Кривого Рога, погибли две женщины, еще три человека ранены.

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