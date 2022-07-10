Погибшая от российских обстрелов криворижанка была чемпионкой Украины по спортивным танцам
Девушка, погибшая при ракетных обстрелах жилмассива Ингулец в Кривом Роге, была чемпионкой по спортивным танцам
Об этом сообщил президент Национального университета "Одесская юридическая академия" Сергей Кивалов в Фейсбуке.
"На 21 году жизни война оборвала жизнь нашей студентки Дарьи Курдель. Девушка погибла в результате вражеского обстрела жилмассива Ингулец города Кривого Рога, ее отец получил ранения и сейчас находится в больнице", – написал Кивалов.
Он добавил, что девушка училась в колледже при Одесской юридической академии, а затем поступила на ее криворожский факультет.
Кивалов выразил соболезнования родным и близким Дарьи Курдель.
- Напомним, российские оккупанты 9 июля обстреляли из "градов" жилые кварталы Кривого Рога, погибли две женщины, еще три человека ранены.
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