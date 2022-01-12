Погибли тысячи, - легендарный футболист объяснил, почему не будет смотреть ЧМ-2022

Об этом сообщает Daily Mail.



По словам Кантоны, он не будет смотреть ЧМ-2022, потому что при строительстве стадионов погибло очень много людей.



"Если честно, будущий чемпионат мира меня не очень беспокоит. По-моему, это не совсем настоящий турнир. Все решают деньги, а то, как они обращались с людьми, которые строили стадионы, - это ужасно. Погибли тысячи. И несмотря на это чемпионат мира проведут. Я не буду смотреть этот турнир", - сказал экс-игрок сборной Франции Эрик Кантона.

Финальная часть чемпионата мира будет проходить с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.

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