Погибли тысячи, - легендарный футболист объяснил, почему не будет смотреть ЧМ-2022
Бывший нападающий английского "Манчестер Юнайтед" Эрик Кантона заявил, что не будет смотреть матчи ЧМ-2022
Об этом сообщает Daily Mail.
По словам Кантоны, он не будет смотреть ЧМ-2022, потому что при строительстве стадионов погибло очень много людей.
"Если честно, будущий чемпионат мира меня не очень беспокоит. По-моему, это не совсем настоящий турнир. Все решают деньги, а то, как они обращались с людьми, которые строили стадионы, - это ужасно. Погибли тысячи. И несмотря на это чемпионат мира проведут. Я не буду смотреть этот турнир", - сказал экс-игрок сборной Франции Эрик Кантона.
Финальная часть чемпионата мира будет проходить с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.
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