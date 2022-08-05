"Погибли люди": власти Берлина объяснили запрет выставки уничтоженной российской техники
Окружное управление Берлина придерживается негативной позиции в отношении запроса на выставку уничтоженной российской техники и выразило обеспокоенность тем, что "люди, вероятно, погибли в этих танках"
Об этом сообщает Sueddeutsche Zeitung.
Кроме того, местные власти заявили, что выставка перед российским посольством затронула внешнеполитические интересы Германии.
Решение, как известно, подверг резкой критике посол Украины Андрей Мельник.
Отмена выставки привела к настоящему скандалу. Действующий посол, который в обозримом будущем покинет Берлин, раскритиковал решение властей Берлина.
"Мы призываем окружную канцелярию, лично действующего мэра госпожу Гиффи и канцелярию Сената пересмотреть свое сомнительное решение и дать разрешение на эту важную выставку", — сказал Мельник.
В Сенатской канцелярии решили не комментировать критику украинского посла.
- Экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник рассказал, что власти Берлина отказали в разрешении проведения выставки уничтоженной в Украине российской техники перед посольством Российской Федерации.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.41
Покупка 38.41Продажа 39.52
-
EUR
Покупка 38.71Продажа 40
- Актуальное
- Важное