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"Погибли люди": власти Берлина объяснили запрет выставки уничтоженной российской техники

5 августа, 2022 пятница
20:07
Мир

Окружное управление Берлина придерживается негативной позиции в отношении запроса на выставку уничтоженной российской техники и выразило обеспокоенность тем, что "люди, вероятно, погибли в этих танках"

Об этом сообщает Sueddeutsche Zeitung.

Кроме того, местные власти заявили, что выставка перед российским посольством затронула внешнеполитические интересы Германии.

Решение, как известно, подверг резкой критике посол Украины Андрей Мельник.

Отмена выставки привела к настоящему скандалу. Действующий посол, который в обозримом будущем покинет Берлин, раскритиковал решение властей Берлина.

"Мы призываем окружную канцелярию, лично действующего мэра госпожу Гиффи и канцелярию Сената пересмотреть свое сомнительное решение и дать разрешение на эту важную выставку", — сказал Мельник.

В Сенатской канцелярии решили не комментировать критику украинского посла.

  • Экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник рассказал, что власти Берлина отказали в разрешении проведения выставки уничтоженной в Украине российской техники перед посольством Российской Федерации.

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