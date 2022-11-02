Погибли 9 человек, пострадали 19: в Офисе президента озвучили потери гражданских во вторник
За прошедшие сутки, 1 ноября, в результате вооруженной агрессии России погибли 9 мирных граждан Украины, еще 19 получили ранения
Такие данные военных администраций озвучил в Telegram замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
"Донецкая область – 9 погибших (в т.ч. выявлено 5 убитых ранее), 10 раненых", - написал он.
Один человек получил ранения в Запорожской области и один - в Сумской. В Харьковской области ранены семь человек, из них двое детей.
- В ночь на 2 ноября Украину атаковали 13 дронов-камикадзе.
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