Такие данные военных администраций озвучил в Telegram замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Донецкая область – 9 погибших (в т.ч. выявлено 5 убитых ранее), 10 раненых", - написал он.

Один человек получил ранения в Запорожской области и один - в Сумской. В Харьковской области ранены семь человек, из них двое детей.

В ночь на 2 ноября Украину атаковали 13 дронов-камикадзе.

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