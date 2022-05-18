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Главная война с Россией Погибли 5 человек, среди них двухлетний ребенок. В Бахмуте возросло количество жертв от попадания ракеты в пятиэтажный дом

Погибли 5 человек, среди них двухлетний ребенок. В Бахмуте возросло количество жертв от попадания ракеты в пятиэтажный дом

18 мая, 2022 среда
22:27
война с Россией

18 мая из-под завалов многоквартирного дома в Бахмуте, в который попала накануне российская ракета, извлекли тела 2-летнего ребенка и 35-летней женщины

Об этом информирует в фейсбуке Донецкая областная прокуратура.

Прокуратура проводит досудебное расследование относительно нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины), в частности в городе Бахмут, который 17 мая обстреляли рашисты.

Сегодня стало известно, что количество жертв увеличилось. В частности, спасатели обнаружили под завалами пятиэтажного дома тела 35-летней женщины и 2-летнего ребенка.

В настоящее время общее число погибших составляет пять человек и еще четыре ранены. Продолжаются поисково-спасательные работы.

  • Напомним, в Бахмуте 17 мая оккупанты попали ракетой в пятиэтажный жилой дом, из-за удара обрушилась часть дома с пятого по первый этаж и начался пожар. Спасатели смогли его  ликвидировать в течение двух часов. Впоследствии стало известно, что двое мужчин, 43 и 44 лет, и 75-летняя женщина погибли, еще четверо человек, среди которых трое детей 9, 12 и 17 лет получили ранения разной степени тяжести.

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