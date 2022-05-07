Погиб журналист, лейтенант ВСУ из Одесской области Максим Мединский
Журналист и лейтенант ВСУ Максим Мединский, родом из Болграда Одесской области, погиб на фронте, защищая Украину в рядах вооруженных сил
Об этом сообщает Болградский городской совет и отец погибшего воина в Facebook.
В интервью в середине февраля Мединский рассказывал , что вырос в военной семье в Болграде. Его отец – военный журналист. Мать, учительница по образованию, тоже служила. Так что парень с детства мечтал быть десантником.
"Мне никогда не было страшно потерять свою жизнь, только боялся потерять ее как-то глупо. Поэтому не стоял вопрос: идти на войну или нет. В моей стране война, так что я должен ее защищать", - заявлял Мединский.
В Болградском горсовете отметили, что Максим Мединский ушел на фронт в 2014 году, затем вернулся в гражданскую жизнь.
"Если снова начнутся активные боевые действия, я, конечно же, вернусь на войну. Совершенно готов сделать это в любой момент. Нужно будет разобраться с работой, домашними вопросами и вперед. Бояться нормально, волноваться о родных тоже. Но не пойти не можно. А как иначе? Кто должен это сделать? Всегда есть что терять. Но важно не только бояться потерь, но и защищать свое. К сожалению, возможность обострения - это не сиюминутная ситуация, а та реальность, в которой мы живем", - заявил он журналистам в феврале 2022 года.
Во время полномасштабного вторжения России Мединский вернулся на фронт и погиб в бою, защищая Украину от российских оккупантов.
Относительно гибели Максима Мединского высказалось также болградское издание " Махала ", с которым Максим сотрудничал, когда готовился к поступлению на факультет журналистики Киевского национального университета.
"Наше издание хорошо знало этого талантливого парня, он сотрудничал с нами, когда готовился к поступлению на факультет журналистики Киевского национального университета, печатал свои статьи и приближался к своей мечте. Он стал не только журналистом, а стал воином и настоящим патриотом Украины", - упоминают в издании "Махала".
- Напомним, от оккупационных обстрелов погиб военный и журналист Александр Махов. Он работал на каналах "Украина" и "Украина 24". Журналист освещал события на передовой, а также служил в Вооруженных Силах Украины. Также он был единственным журналистом, находившимся на борту самолета, проводившем эвакуацию из коронавирусного Уханя.
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