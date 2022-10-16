Погиб защищая Луганщину: в Краматорске похоронили боевого медика, добровольца Юрия Миколайца
15 октября на Аллее славы ивановского кладбища состоялась церемония прощания с погибшим в Луганской области военным медиком из Краматорска Юрием Николаевцом
Провожать его в последний путь пришли родные и знакомые воина, а также боевые побратимы. Об этом сообщило издание Краматорск Пост.
Жена погибшего Елена рассказала изданию, что на 24 февраля ее муж был предпринимателем, всю свою жизнь занимался бизнесом и не имел никакого отношения к службе в армии. Однако с первого дня полномасштабной российско-украинской войны он решил пойти воевать.
Впоследствии Юрия призвали в воинскую часть в Славянске.
"Его заметили как очень отважного и с хорошей реакцией. Он проявил себя как медик, он всегда оказывал медицинскую помощь. Он прошел обучение в Днепре и стал боевым медиком. В конце концов, ему предложили перейти в десантно-штурмовые войска", - рассказала Елена.
Юрий с побратимами участвовал в освобождении населенных пунктов Святогорск, Лиман и Щурово Донецкой области, также воевал под Изюмом. За это он получил звание старший сержант.
Погиб воин вблизи поселка Новоегоровка Сватовского района Луганской области, исполняя обязанности командира диверсионно-разведывательной группы.
- Во вторник, 11 октября, Украина вернула домой тела 62 павших на войне с Россией воинов, среди которых пленные, погибшие в тюрьме в оккупированной Оленовке.
- 11 октября Служба гражданско-военного сотрудничества ВСУ совместно с львовскими терробороновцами передала другим бригадам на освобожденных территориях более десяти тел защитников Украины.
- В воскресенье, 16 октября, Житомир простился с тремя украинскими воинами.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.01
Покупка 40.01Продажа 40.83
-
EUR
Покупка 38.35Продажа 39.47
- Актуальное
- Важное