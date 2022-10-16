Провожать его в последний путь пришли родные и знакомые воина, а также боевые побратимы. Об этом сообщило издание Краматорск Пост.

Жена погибшего Елена рассказала изданию, что на 24 февраля ее муж был предпринимателем, всю свою жизнь занимался бизнесом и не имел никакого отношения к службе в армии. Однако с первого дня полномасштабной российско-украинской войны он решил пойти воевать.

Впоследствии Юрия призвали в воинскую часть в Славянске.

"Его заметили как очень отважного и с хорошей реакцией. Он проявил себя как медик, он всегда оказывал медицинскую помощь. Он прошел обучение в Днепре и стал боевым медиком. В конце концов, ему предложили перейти в десантно-штурмовые войска", - рассказала Елена.

Юрий с побратимами участвовал в освобождении населенных пунктов Святогорск, Лиман и Щурово Донецкой области, также воевал под Изюмом. За это он получил звание старший сержант.

Погиб воин вблизи поселка Новоегоровка Сватовского района Луганской области, исполняя обязанности командира диверсионно-разведывательной группы.

Во вторник, 11 октября, Украина вернула домой тела 62 павших на войне с Россией воинов, среди которых пленные, погибшие в тюрьме в оккупированной Оленовке.

11 октября Служба гражданско-военного сотрудничества ВСУ совместно с львовскими терробороновцами передала другим бригадам на освобожденных территориях более десяти тел защитников Украины.

В воскресенье, 16 октября, Житомир простился с тремя украинскими воинами.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb