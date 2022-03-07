Погиб, раздавая хлеб: оккупанты расстреляли председателя Гостомельской громады

Об этом сообщили на официальной странице Гостомельской громады.

"Председатель Гостомельской громады Юрий Ильич Прилипко погиб, раздавая хлеб голодным и лекарства больным, утешая в горе и поддерживая отчаявшихся. За это его вместе с побратимами Русланом Карпенко и Иваном Зорей застрелили оккупанты", - сказано в сообщении.

"Никто его не заставлял идти под пули оккупантов. Мог, как и сотни других, пересидеть в погребе. И кто бы упрекнул?! Но его ждали, на него надеялись, в него верили. И он сделал свой выбор. Умер за громаду, умер за Гостомель, умер, как герой. Вечная память и наша благодарность", - отмечают в сообщении.

Массовые похороны, учитывая боевые действия в городе, объявлять не будут.

"Учитывая ситуацию, невозможно пригласить на похороны, просто помяните и помолитесь", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, из-за интенсивных боевых действий поселок Гостомель, Бучанского района Киевской области, страдает от настоящей гуманитарной катастрофы .

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