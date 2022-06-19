Погиб командир "Карпатской Сечи" Олег Куцин
В ходе боевых действий отдал жизнь за Украину командир созданного при содействии партии "Свобода" добровольческого батальона "Карпатская Сечь" Олег Куцин
Это в комментарии Эспрессо подтвердила пресс-секретарь партии ВО "Свобода" Кристина Равлюк.
Первой о гибели Куцина в воскресенье, 19 июня 2022 года, сообщила экс-нардеп от "Свободы" Ирина Фарион в своем телеграмм-канале.
"Погиб командир свободовской Карпатской Сечи Олег Куцин. Шок. Не могу ни думать, ни писать. Только бороться и убивать их", – заявила она в 14:28.
Позже политик уточнила, что гибель командира произошла "от прямого попадания во время совещания".
По данным главы партии "Свобода" Олега Тягнибока, столица это "на Изюмском направлении".
Справка
Олег Куцин входил в политсовет "Свободы". Возглавлял Закарпатскую областную партийную организацию.
Родился в Ивано-Франковске. Жил и работал в закарпатском Тячево, где в 2005-2006 годах в должности первого заместителя главы руководил райгосадминистрацией.
Имел три высших образования (Ивано-Франковский институт нефти и газа, Львовская политехника, Национальная академия государственного правления при президенте Украины).
Воевал за Украину с 2014 года, когда по его инициативе предстала добровольческая штурмовая рота "Карпатская Сечь".
Позже подразделение было расширено до границ батальона и переименовано в "Отдельную добровольческую чету "Карпатская Сечь" (ОДЧ "Карпатская Сечь"). Это 49-й отдельный стрелковый батальон ВСУ.
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