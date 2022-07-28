Погиб Глеб Бабич – воин и поэт

Об этом сообщили друзья и коллеги известного воина, волонтера и поэта.

В частности, политолог Андрей Смолий написал в Facebook: "Только что стало известно. Погиб Глеб Бабич. Поэт, песенник, военный, блоггер. Знал Глеба. Иногда виделись. Многие из вас знали Глеба, видели на эфирах, подписанные на его страницы, знаете лично… Откровенно, одно из самых печальных известий. Будьте прокляты оккупанты и террористы…".

Волонтер Юрий Бирюков тоже откликнулся на смерть друга: "Обожаю твой талант и ум, изобретательность и урчание, трудолюбие и лень. Обожаю твою настойчивость заставить меня слушать твои песни, которые я не воспринимаю, и слушаю и признаю талант...

Обожаю твою скучность, с помощью которой ты заставлял меня "хоботить" твоей бригаде всякое. Правильно, ведь твой позывной "Лентяй" - тебе нужно было термоусить меня. Ты умел.

Обожаю твои проекты, которые теперь будут памятью о тебе. "Локи"... Ты так хотел довести этот проект до ума, но не успел.

Только не вздумайте писать: "Герои не умирают", очень прошу. Хотя… Да. Герои не погибают. Они, блин, гибнут. И ты погиб".

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