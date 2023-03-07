О гибели Дмитрия Коцюбайло сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Сегодня в бою погиб Да Винчи - Герой Украины, доброволец, человек-символ, человек-храбрость Дмитрий Коцюбайло. Боец 67-й отдельной механизированной бригады, комбат. Погиб в бою под Бахмутом, в бою за Украину. Он с 2014 года защищал нашу независимость, достоинство нашего народа. Один из самых молодых Героев Украины. Один из тех, чья личная история, характер, смелость навеки стали историей, характером и смелостью Украины", - написал он.

О Да Винчи говорили как о живой легенде в войне на Донбассе. Таким он и был. Прикарпатец Дмитрий Коцюбайло (позывной Да Винчи) на фронт пошел добровольцем, едва достигнув совершеннолетия, сразу после событий на Майдане.

Прошел горячие точки войны с россиянами в составе Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор". Возглавил штурмовое подразделение "Волки Да Винчи", которое из роты разрослось до батальона. Коцюбайло – первый доброволец, которому прижизненно присвоили в 2021 году звание "Герой Украины" с вручением ордена "Золотая Звезда". В то время ему было 26 лет.

Как тогда писала журналистка и военная Елена Белозерская, трудно вспомнить другого человека, который больше заслуживал бы такого звания.

"Знаю его лично как первоклассного воина, который безвылазно на фронте. Имею приблизительное представление о сумасшедшем количестве уничтоженного им и его побратимами из 1 ОШР ДУК ПС живой силы противника. Мне трудно даже вспомнить другого человека, который бы заслуживал это звание больше, чем Да Винчи", – писала Белозерская.

"Народного героя" получил еще в 2017 году.

Родился Дмитрий Коцюбайло 1 ноября 1995 года в селе Заднестрянское на Прикарпатье. Среднее образование получил в Бовшевской школе. Продолжил обучение в художественном лицее в Ивано-Франковске. Во время Революции Достоинства был активным участником кровавых событий того времени. А как только началась российская оккупация, поехал на военную подготовку на Черниговщину. На фронте был одним из первых воинов. Оборонял Донецкий аэропорт, пережил бои на Савур-Могиле, в Песках, Красногоровке.

В Песках получил тяжелое ранение, после выздоровления вернулся в бой.

Как он рассказывал, хоть сопротивлялся, но Вооруженные Силы затянули.

"Всем подразделением "Волки Да Винчи" решили двигаться в составе ВСУ под командованием Валерия Федоровича. Одна из ключевых причин, почему мы "легализовались", – все мы верим Залужному", – говорил Да Винчи.

К слову, легендарного Героя Украины, сержанта Дмитрия Коцюбайло, глава оборонного ведомства Алексей Резников в канун Дня Независимости в прошлом году наградил первичным воинским званием офицерского состава "младший лейтенант" и вручил погоны.

В 2022 году вошел в рейтинг "30 к 30: лицо будущего" от Forbes.

Свою любовь Дмитрий Коцюбайло также встретил на войне. Волонтер из Госпитальеров Алина Михайлова предложила помочь его роте медикаментами. С тех пор были вместе.