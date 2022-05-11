Погиб 501 военный: в Нацгвардии озвучили потери с начала полномасштабной войны
За время войны ранения или травмы получили 1 697 военных Нацгвардии, погиб 501 нацгвардеец
Об этом на брифинге сообщил начальник оперативного управления штаба главного управления НГУ Алексей Надточий.
Он отметил, что военнослужащие Национальной гвардии принимают участие в операциях на Донецком, Слобожанском, Южнобужском, Таврическом направлениях. Также они прикрывают границу с Беларусью.
- Напомним, за сутки россияне открывали огонь по Мариуполю, Авдеевке, Сиверску, Славянску, Константиновке и Бахмуту в Донецкой области. Разрушены 45 гражданских объектов. Три человека погибли.
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