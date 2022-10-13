Поганец из "Гарри Поттера" Том Фелтон признался, что был влюблен в Эмму Уотсон

Об этом пишет The Daily Mail.

35-летний актер, сыгравший злодея и антагониста Гарри Поттера Драко Малфоя, сделал признание в своих мемуарах Beyond The Wand (Вне волшебной палочки). Том Фелтон рассказал, что между актрисой Эммой Уотсон, исполнительницей роли Гермионы Грейнджер, и им "было что-то невысказанное".

В своей книге актер отмечает, что то, что началось как дружба на съемочной площадке, переросло во что-то более значимое. Фелтон говорит, что он понял, что актриса была его "родственной душой", а после встречи на съемочной площадке между ними возникла связь на всю жизнь.

"Я любил ее и восхищался ею как человеком так, как никогда не мог никому объяснить", – говорится в книге Beyond The Wand.

Любители фильмов давно предполагали, что между актерами вспыхнула искра, впрочем, Фелтон годами отрицал это. Теперь в откровенном отрывке из Beyond The Wand он признается: "Моя девушка в то время знала, что между нами есть что-то невысказанное".

В книге актер рассказывает, что они впервые встретились на прослушивании, когда Эмме было 9 лет, а ему – 11. Она указала на микрофон в комнате и спросила: "Что это?" и он сказал ей: "Это значит, что они нас записывают, очевидно".

Актер добавил, что их отношения начинались не очень хорошо.

"Ей бы простили, что она не хотела иметь со мной много общего", - подчеркивает Фелтон.

Актер хорошо общался с другими актерами, игравшими персонажей Слизерина. Они проводили время, слушая рэп-музыку и выкуривая сигареты. Тем временем Эмма Уотсон собрала "небольшое танцевальное шоу в своей гримерке, которое она хотела представить во время обеда". Фелтон вспоминает, что он вместе с товарищами обращался пренебрежительно к шоу Уотсон, насмехался над ней, когда она танцевала. Он заявил, что чувствовал себя из-за этого плохо.

"Я всегда тайно любил Эмму, хотя, возможно, не так, как люди хотели бы услышать. Это не значит, что между нами никогда не вспыхивало. Безусловно, да, только в разное время", - признался актер.

Впервые ему сказали, что Уотсон влюбилась в него, когда ей было 12 лет, а ему – 15, и у него была девушка. Фелтон не очень поверил в это.

"Начали распространяться слухи, что в наших отношениях было нечто большее, чем мы предполагали. Я отрицал, что она мне нравилась, но правда была другой", - пишет актер в своих мемуарах.

Он также добавляет, что его тогдашняя девушка "сразу поняла", что между актерами было что-то невысказанное.

"Помню, я использовал знакомую старую фразу: "Я люблю ее, как сестру". Но здесь было нечто большее", - отмечает Фелтон.

Вместе с тем он добавляет: "Не думаю, что я когда-либо был влюблен в Эмму, но я любил и восхищался ей как человеком так, как я никогда не мог объяснить никому другому. Мы были родственными душами. Я точно знаю, что Эмма меня всегда будет поддерживать, и я ее тоже".

Ранее Эмма Уотсон рассказывала о своей влюбленности у Фелтона. Она призналась: "Он был моей первой любовью. Он полностью это знает. Мы говорили об этом – мы до сих пор смеемся над этим".

Сейчас она встречается с сыном британского бизнесмена Филиппа Грина Брэндона.

В 2019 году 32-летняя Эмма Уотсон посетила Фелтона в его доме в Венис-Бич, Калифорния. На снимке, опубликованном в Instagram, Эмма учится играть на гитаре в пижаме. На фото активно отреагировали поклонники звезд в социальных сетях.

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