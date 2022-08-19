"Поэзия свободных": на онлайн-портале собрали 22 тыс. стихов о войне
Проект, созданный в начале марта, собрал уже 22 тысячи стихотворений, в которых личные переживания детей, военных, волонтеров, людей, в чьи дома пришла война
Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики.
В каждом из 22 тысяч произведений на портале "Поэзия свободных" – история о войне на украинской земле. Это личные переживания детей, военных, волонтеров, людей, к которым в дома пришла война.
"Поэзия помогает всем нам переживать ужасы войны. В то же время именно войной рождены сегодня новые произведения. Именно поэтому этот проект и стал таким популярным. Ведь искусство лечит, утоляет боль и печаль. На портале "Поэзия Свободных" есть произведения детей и взрослых, людей многих профессий, говорящих на разных языках. Во всех этих произведениях есть то, основное, что нас объединяет – благодарность борцам за свободу Украины и безоговорочная вера в нашу победу", – заявил Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.
Проект создан в начале марта 2022 года после полномасштабного вторжения России в Украину при поддержке Министерства культуры и информационной политики и Государственного агентства Украины по искусствам и художественному образованию.Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
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