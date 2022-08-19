Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики.

В каждом из 22 тысяч произведений на портале "Поэзия свободных" – история о войне на украинской земле. Это личные переживания детей, военных, волонтеров, людей, к которым в дома пришла война.

"Поэзия помогает всем нам переживать ужасы войны. В то же время именно войной рождены сегодня новые произведения. Именно поэтому этот проект и стал таким популярным. Ведь искусство лечит, утоляет боль и печаль. На портале "Поэзия Свободных" есть произведения детей и взрослых, людей многих профессий, говорящих на разных языках. Во всех этих произведениях есть то, основное, что нас объединяет – благодарность борцам за свободу Украины и безоговорочная вера в нашу победу", – заявил Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Проект создан в начале марта 2022 года после полномасштабного вторжения России в Украину при поддержке Министерства культуры и информационной политики и Государственного агентства Украины по искусствам и художественному образованию.