Поездку главы МИД Бельгии в Крым оплатил фонд дочери Путина, – СМИ
Поездка министра иностранных дел Бельгии Аджи Лябиб в оккупированный Россией Крым в 2021 году была оплачена фондом дочери Владимира Путина Екатерины Тихоновой
Об этом сообщает "Европейская правда".
Отмечается, что Аджа Лябиб в июле 2021 г. побывала в Крыму: сначала посетила культурный фестиваль "Глобальные ценности" (проходил 23-25 июля в Севастополе), а затем, 26-28 июля, была в туристических местах Южного берега Крыма.
Кураторство фестиваля под названием "Глобальные ценности" в России поручили младшей дочери Владимира Путина Екатерине Тихоновой. Его титульным спонсором стал фонд "Иннопрактика", которым управляет Тихонова.
Кремль никогда не признавал, но и не отрицал этот факт, однако с недавних пор Тихоновой поручают публичную активность, а о ее родственной связи с диктатором не запрещено даже писать на страницах дружественных к российским властям СМИ.
Поездку нынешнего главы МИД Бельгии на фестиваль оплатили за счет фонда дочери Путина. Телеканал RTBF, на котором работала Аджа Лябиб, сообщил 28 июля, что ее поездка в Крым в июле 2021 года осуществлялась на средства организаторов фестиваля, а также отметил, что считает это нормальной практикой.
- 28 июля Аджа Лябиб в День украинской государственности обратилась в письме к украинскому коллеге Дмитрию Кулебе и выразила поддержку Украине. В своем письме Лябиб никак не упомянула о своей прошлогодней поездке, однако отметила, что Крым и Донецкая область принадлежат Украине.
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